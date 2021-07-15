الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تهجيراً قسرياً في الأغوار

2021/07/15 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، إسرائيل بتنفيذ عمليات تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في منطقة الأغوار التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

وحملت الوزارة، في بيان صحافي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية التي هدمت ثماني مرات متتالية.

واعتبرت الوزارة أن ما يجري هو “عمليات تطهير عرقي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري دون أي تحرك.

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جريمة هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي تسببت بتشريد أكثر من 60 مواطناً فلسطينياً من بينهم 35 طفلاً.

ورأت أن على الدول التي تنتقد فلسطين في إثارة البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان أن “تخجل من نفسها، وهي تتقاعس وتتخلى عن تحمل مسؤولياتها في منع وإدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية”.

وختمت الخارجية الفلسطينية أنه “بالرغم من إعلان منطقة حمصة الفوقا منطقة عسكرية مغلقة، إلا أن سلطات الاحتلال ستحولها لأغراض التوسع الاستيطاني ضمن حملة أسرلة وتهويد الأغوار، وترجمة لعمليات الضم التدريجي المتصاعدة في الضفة الغربية”.

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