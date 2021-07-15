تدمير 6 مضافات تحوي مواد لوجستية وطبية لداعش بالانبار

2021/07/15 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار / المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد، اليوم الخميس، تدمير 6 مضافات لداعش تحوي مواد لوجستية وطبية في المحافظة.وقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، في بيان لاعلام الحشد، تلقاه […]

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