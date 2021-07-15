قوة مشتركة تنفذ عمليات تفتيش واسعة لعدد من القرى في كركوك

2021/07/15 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات تفتيش واسعة لعدد من القرى في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية واللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية نفذت عملية استباقية لتفتيش قرية "الخردات" ووادي "الكرحة" في كركوك، أسفرت عن العثور على نفق تابع لعصابات داعش الارهابي".

واضافت انه وفي السياق ذاته "نفّذت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة متفجرات اللواء، عملية أمنية لتفتيش قرى "كواز عرب" و"كواز كرد" في كركوك، أسفرت عن العثور على مسطرة تفجير عبوات ناسفة مع بطارية".وختمت "تمت معالجة النفق وتدميره بالكامل من قبل الجهد الهندسي للواء، ومعالجة مسطرة التفجير من قبل مفرزة المتفجرات".

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