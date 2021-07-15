عشرات القتلى في ألمانيا وبلجيكا إثر عواصف شديدة ضربت أوروبا

2021/07/15 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماين (ألمانيا),-(أ ف ب) – لقي عشرات الأشخاص حتفهم في ألمانيا وبلجيكا إثر أمطار غزيرة وفيضانات طالت دولا أوروبية عدة الخميس.وتسببت العواصف في بلجيكا بمقتل أربعة أشخاص وتعرضت لوكسمبورغ وهولندا لأضرار كبيرة.لكنّ الوضع في غرب ألمانيا الخميس كان مقلقا بشكل خاص.فقد سجل مقتل 33 شخصا على الأقل بمن فيهم ثمانية في […]

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