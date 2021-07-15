إردوغان يحيي الذكرى الخامسة للانقلاب الفاشل  

2021/07/15 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 7 آب/أغسطس 2016 تظهر حشودا تلوح بالأعلام التركية في اسطنبول © المكتب الصحافي للرئاسة التركية/ا ف ب/ارشيف انقرة (أ ف ب) – يحيي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس الذكرى الخامسة ل ففي ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو 2016، نشر عناصر منشقون من الجيش دبابات في الشوارع فيما حلّقت طائرات […]

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