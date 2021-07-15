2021/07/15 | 15:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الخميس، مع وزيرة الطاقة والثروات المعدنية الأردنية، هالة الزواتي، توصيات ومخرجات القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر في مجال التعاون في ملف الطاقة التي عقدت في بغداد في يونيو/ حزيران …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط العراقي يعلن موافقة الحكومة لتزويد الأردن بـ10 آلاف برميل يومياً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط العراقي يعلن موافقة الحكومة لتزويد الأردن بـ10 آلاف برميل يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).