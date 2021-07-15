ستشهد متطلبات الاقتطاع من الانفاق العمومي ارتفاعا بالغا جدا - ايرك توسان

2021/07/15 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ايرك_توسان مقابلة مع ايرك توسانايرك توسان متحدث باسم اللجنة من أجل الغاء الديون غير الشرعية وعضو المجلس العلمي لجمعية أطاك فرنساغالبا ما تردد الماركسيون في اثناء الأزمة الاقتصادية الراهنة بين اعتبارها أزمة رأسمالية تقليدية كانت أماراتها بادية بجلاء أو النظر إليها كأزمة ذات خصوصية ناتجة عن الجائحة.



ماذا ترى في الأمر اليوم في ضوء الأحداث؟الجواب واضح بسيط، فلا تناقض بين التفسيرين، وتركيبهم ......





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