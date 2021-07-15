هل يجب أن نستيقظ من سباتنا الرقمي ؟؟ - حنان بديع

2021/07/15 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع باصات ذكية لنقل الطلاب العام الدراسي القادم ، خبر جعلني أتذكر الباصات العنابية التي ما زالت عالقة في ذاكرتي ..



ومن الباص الذكي إلى المطارة الذكية إلى الساعة الذكية إلى السيارة الذكية والمرحاض الذكي والنظارة الذكية ،، ، لكن متى يتفوق الذكاء الإصطناعي على البشر في مجالات الفن والنقد السينمائي مثلا؟ الذكاء الاصطناعي يعد من أقوى الأدوات التي ستزاحم البشر في أعمالهم ،فهناك شركات كبرى تخلت عن ......





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