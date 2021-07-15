صحة النجف تعلن إحباط محاولة لإحراق مستشفى ’الفرات الأوسط’ (صور)

2021/07/15 | 15:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، إحباط محاولة لإحراق مستشفى الفرات الأوسط من قبل فتى يبلغ من العمر 15 عامماً.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تموز 2021)، "تم إلقاء القبض على فتى في الخامسة عشرة من عمره وهو يحاول إشعال النار في إحدى اللافتات الكبيرة داخل مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة".

وأضاف البيان، أن "يقضة منتسبي المستشفى ومتابعتهم هي التي أدت إلى إلقاء القبض على الفتى وكانت بمعيته بعض أدوات إشعال النار، وعند سؤاله عما أراد بذلك أفاد بأن أحدهم قد كلفه بالمهمة".

وتابع البيان، "تم الاتصال بالجهات الأمنية التي حضرت بسرعة وقامت باستلامه وهو الآن رهن التحقيق"، داعيا المواطنين إلى "التعاون مع الجهات الصحية والتخفيف من زيارة المؤسسات الصحية إلا لحالة مرضية مهمة خاصة في هذا الوقت".

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