مركز كلاويز يقيم ندوة للفنان هزار زهاوي

2021/07/15 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم مركز كلاويز الثقافي ندوة للفنان هزار زهاوي في مدينة السليمانية بعنوان (تحديات واحتمالات تطور الموسيقى الكوردية في الجنوب).

تقام الندوة يوم السبت 17/7/2021 الساعة 4:30 عصرا في قاعة الشهيد آزاد هورامي بمركز جاودير الثقافي بمدينة السليمانية.

وسيتم خلال الندوة تقديم مقاطع موسيقية على آلة الدف.

PUKmedia

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