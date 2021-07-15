النجف.. القبض على شخص يحاول اضرام النار في مستشفى الفرات بالكوفة (فيديو)

2021/07/15 | 15:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بقيام الاجهزة الامنية بإلقاء القبض على شخص اثناء محاولته اضرام النار في مستشفى الفرات بالكوفة.

وذكر المصدر لـ NRT، اليوم (15 تموز 2021)، ان "الاجهزة الامنية في قضاء الكوفة تمكنت من القاء القبض على فتى يافع اثناء محاولته اضرام النار بواسطة اعواد ثقاب في مستشفى الفرات بقضاء الكوفة".

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