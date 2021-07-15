رئيس الجمهورية: علاقات العراق المتوازنة تهدف لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

2021/07/15 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلَّم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 15 تموز 2021 في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، وجرى خلال ذلك بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وأهميّة تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكّد رئيس الجمهورية أن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة توتراتها، ودعم الترابط في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والبيئية، ومكافحة الفساد والتكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف.

من جانبه أكّد السفير ريتشاردسون دعم بلاده لأمن واستقرار العراق وسيادته، والرغبة في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والثقافية ودعم الاستثمار، وتعزيز فرص التنمية والتقدم للعراق.

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