مقتل داعشيَّين واصابة اخر بعملية مشتركة في كركوك

2021/07/15 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن عملية مشتركة مع وكالة الاستخبارات اسفرت عن قتل عنصرين من داعش والبحث عن عنصر آخر بعد اصابته في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، انه "وفقاً لمعلومة استخبارية مؤكدة عن تواجد عدد من العناصر الارهابية ضمن قاطع "الرشاد" في وادي كرحة غازان بكركوك ، يحاولون استهداف المواطنين والقطعات الامنية ، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية عملية امنية استباقية مباغتة في واجب دهم وتفتيش".

واضافت ان "القطعات المنفذة للواجب تمكنت من قتل عنصرين عناصر عصابات داعش الإرهابية احدهما ما يسمى أمر مفرزة عسكرية في داعش المكنى" ابو خطاب" ، وإصابة آخر مازال البحث جاري عنه ، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا" .

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PUKmedia قيادة الشرطة الاتحادية

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