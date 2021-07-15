اعتقال خلية كبيرة كانت تخطط لاغتيال شخصيات في محافظة عراقية

2021/07/15 | 16:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الخميس، اعتقال مفرزة اغتيالات "كبيرة" لداعش، مشيرا إلى ان الخلية كانت تخطط لاغتيال شخصيات سياسية وعشائرية ومسؤولين محليين وحكوميين في محافظة صلاح الدين.

وقالت مديرية إعلام الحشد، في بيان اليوم، (15 تموز 2021)، أن "مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على مفرزة اغتيالات كبيرة تابعة لفلول عصابات "داعش" الإرهابية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال عملية نوعية ناجحة وبناء على الجهد الأمني للمديرية، حيث تمكنت من القاء القبض على المفرزة الداعشية التي تعمل ضمن ما يسمى بـ(ولاية العراق) في قاطع محافظة صلاح الدين".

وتابع، "وكانت هذه الخلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تتمثل باغتيال شخصيات سياسية وعشائرية ومسؤولين محليين وحكوميين ضمن قاطع عملها وذلك بهدف ارباك الوضع الأمني وزعزعة الاستقرار الذي تشهده المحافظة بفضل التعاون بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية".

وأوضح، أنه "سبق لفلول (داعش) أن نفذت هكذا عمليات إرهابية بهدف خلط الأوراق ومحاولات إذكاء الفتنة وإحداث الفرقة بين مكونات المحافظة والقوات الأمنية، إلا أن يقظة أبناء الحشد الشعبي كانت بالمرصاد لهم ولمخططاتهم الاجرامية الخبيثة".

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