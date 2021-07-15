رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد السفير البريطاني الجديد

2021/07/15 | 16:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أوراق إعتماد السفير البريطاني الجديد لدى العراق، فيما أكد ان علاقات العراق المتوازنة تهدف لتعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الترابط الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى بغداد مارك برايسون …

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