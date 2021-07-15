2021/07/15 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، اعتذاره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة.وقال الحريري عقب لقاء مع عون استمر مدة 20 دقيقة في القصر الجمهوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لعدم اتفاقه مع عون..



الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المركز الخبري الوطني.

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