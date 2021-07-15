2021/07/15 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادبحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيارة الوفد العراقي المرتقبة إلى واشنطن.وذكر بيان لمستشارية الامن القومي، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بريت مكغورك والوفد المرافق له، بحضور السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر".وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية والإقليمية، والسبل الكفيلة بالعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، لخق أجواء أكثر استقرارا".وتابع: "كما بحث الجانبان زيارة الوفد العراقي المرتقبة إلى واشنطن، إلى جانب البحث في انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة من العراق، والعلاقات بين البلدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي ومنسق البيت الأبيض يبحثان زيارة الوفد العراقي المرتقبة إلى واشنطن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي ومنسق البيت الأبيض يبحثان زيارة الوفد العراقي المرتقبة إلى واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).