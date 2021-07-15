2021/07/15 | 17:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان علاقات العراق المتوازنة تهدف لتعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الترابط الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.وذكرت الرئاسة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الرئيس برهم صالح تسلَّم، اليوم، أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، وجرى خلال ذلك بحث العلاقات الثنائية المشتركة وأهميّة تعزيزها في مختلف المجالات".وأكّد رئيس الجمهورية، أن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة توتراتها، ودعم الترابط في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والبيئية، ومكافحة الفساد والتكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف.من جانبه، أكّد السفير ريتشاردسون دعم بلاده لأمن واستقرار العراق وسيادته، والرغبة في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والثقافية ودعم الاستثمار، وتعزيز فرص التنمية والتقدم للعراق./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: علاقات العراق المتوازنة تهدف لتعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الترابط الاقتصادي ومكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: علاقات العراق المتوازنة تهدف لتعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الترابط الاقتصادي ومكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).