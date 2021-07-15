2021/07/15 | 17:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن مقتل عنصرين من داعش والبحث عن آخر بعد اصابته بعملية أمنية في كركوك.وذكرت في بيان ان : قوة من وكالة الاستخبارات والشرطة الاتحادية نفذت وفقا لمعلومة استخبارية مؤكدة عن تواجد عدد من العناصر الارهابية ضمن قاطع "الرشاد" في وادي كرحة غازان بكركوك ، يحاولون استهداف المواطنين والقطعات الامنية ، عملية امنية استباقية مباغتة في واجب دهم وتفتيش .واضافت : ان القطعات المنفذة للواجب تمكنت من قتل عنصرين من عناصر عصابات داعش الإرهابية احدهما ما يسمى أمر مفرزة عسكرية في داعش المكنى( ابو خطاب) ، وإصابة آخر مازال البحث جاري عنه ، ./انتهى3

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