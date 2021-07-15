لبنان إلى المربع صفر.. الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة: عون قال ما حنقدر نتوافق

2021/07/15 | 17:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء اللبناني المُكلف، سعد الحريري، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد لقاء هو الثاني خلال 24 ساعة، مع الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة، الخميس.

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