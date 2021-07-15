2021/07/15 | 17:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 1.46 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 9300 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 15 تموز/يوليو، وتضمن تسجيل 9337 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6500 حالة تماثل للشفاء بمعدل 90.9%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 116 ألف شخص، بينهم 661 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 17707 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من مليون و100 ألف شخص.

وتكتظ أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، بالمصابين منذ أسابيع.

وقال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ بعض المستشفيات في المحافظات وجهت "نداءات استغاثة" إلى الحكومة بعد امتلاء ردهات العزل بالمصابين.

وحذرت لجنة الصحة، في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية في البلاد نتيجة الارتفاع المطرد لحالات الإصابة والتفشي الكبير للوباء في مدن العراق.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات الضحايا وأكثر من 9300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات الضحايا وأكثر من 9300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).