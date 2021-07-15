لجنة برلمانية تبحث مع وزير الخارجية الحوار الاستراتيجي مع واشنطن والمراحل التي وصل لها

2021/07/15 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي البرلمانية، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية والمراحل التي وصل لها ، إضافة إلى مسألة التواجد التركي على الأراضي العراقية

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان صحفي، “استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي برئاسة النائب حازم الخالدي رئيس اللجنة وحضور أعضائها وعدد من النواب ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام الحيدري ، يوم الخميس ، وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم في الوزارة”.

واضافت الدائرة انه “في مستهل اللقاء ، الذي عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب ، بحثت لجنة التخطيط الاستراتيجي المنهاج الوزاري المقدم من الحكومة وبالتحديد الفقرات التي تخص وزارة الخارجية ، حيث شخصت اللجنة خللاً بعدم إرسال الحكومة برنامجاً حكومي يفسر المنهاج الوزاري ويحدد مهام كل وزارة ليتسنى للجهات الرقابية والتنفيذية أخذ دورها الطبيعي في متابعة مستوى تطبيق البرنامج “.

وتابع البيان، “ثم تطرقت اللجنة لموضوع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في الوزارة ، فضلاً عن ضرورة أجراء تقييم لاداء الكوادر المتقدمة فيها والسفراء ومحاسبة المقصرين منهم”.

وبين “انتقلت اللجنة بعد ذلك لملف العلاقات الدبلوماسية مع محيط العراق الإقليمي والدولي وضرورة تعزيز تلك العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري ، فضلاً عن مناقشة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية والمراحل التي وصل لها ، إضافة إلى مسألة التواجد التركي على الأراضي العراقية وضرورة الحفاظ على سيادة العراق وعدم أستخدام اراضيه في أي نزاعات خارجية”.

من جانبه ، أستعرض وزير الخارجية عمل الوزارة وتعاملها مع التدخلات الخارجية والحفاظ على سيادة الوطن ، مبيناً أن الصراعات الإقليمية المحيطة بالعراق قد ألقت بظلالها على الداخل العراقي ، موضحاً أن الوزارة تعمل على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف .

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