الصحة النيابية تدعو الى اتخاذ اجراءات مشددة: الوضع سيخرج عن السيطرة

2021/07/15 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي ،اليوم الخميس، الى اتخاذ اجراءات بشدة بسبب الارتفاع الكبير باصابات كورونا في العراق مؤكدا ان الوضع سيخرج عن السيطرة.وقال الموسوي في بيان تلقاه […]

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