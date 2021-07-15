2021/07/15 | 17:18 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. غلق الهيأة السياسية للتيار الصدري وتعيين مستشارين لمقتدى الصدر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/15 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. غلق الهيأة السياسية للتيار الصدري وتعيين مستشارين لمقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. غلق الهيأة السياسية للتيار الصدري وتعيين مستشارين لمقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).