2021/07/15 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستوى تاريخي، مسجّلاً بلغ 21 ألف ليرة فور مغادرة الحريري قصر بعبدا.وكان الدولار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قفزة تاريخية للدولار في السوق السوداء..



بعد اعتذار الحريري المركز الخبري الوطني.

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