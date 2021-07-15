المكتب الخاص يغلق الهيئة السياسية للتيار الصدري

2021/07/15 | 17:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أغلق المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الهيئة السياسية للتيار، فيما قرر تعيين مستشارين اثنين للصدر.

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وقال المكتب الخاص في بيان تلقى "ناس" نسخة منه ( 15 تموز 2021) إنه "نظرًا للظروف الراهنة وحرصًا على مصالح الشعب والوطن تقرر غلق الهيأة السياسية وتعيين الدكتور نصار الربيعي والشيخ محمد الموصلي مستشارين لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)".

وفي آخر تداعيات إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انسحابه من الانتخابات، أعلن القيادي في التيار حاكم الزاملي، انسحابه من السباق الانتخابي.

وقال الزاملي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 تموز 2021): "طاعةً لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر "حفظه الله" ، وحبًا بالعراق ..



أعلن سحب ترشيحي من الانتخابات القادمة؛ والله ولي التوفيق".

وكان الصدر وفي كلمة متلفزة، تابعها "ناس" (15 تموز 2021)، قال "أعلن سحب يدي من كل من يدعي الانتماء لنا في الحكومة الحالية والمقبلة"، موضحاً ان "الوطن أغلى من كل شيء ولسنا ممن يبحث عن الوطن".

وعبر الصدر عن امنيته للانتخابات "النجاح ووصول كل الصالحين"، محذراً من ان "يكون مصير العراق⁩ كسوريا وافغانستان".

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