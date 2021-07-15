2021/07/15 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، عن الإطاحة بمفرزة اغتيالات كبيرة في صلاح الدين كانت تستهدف شخصيات سياسية وحكومية وعشائرية، فيما أحبطت محاولة مخططاً لتفجير أبراج الكهرباء في نينوى.وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمفرزة “اغتيالات كبيرة” لداعش في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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