2021/07/15 | 17:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيد مقتدى الصدر يصدر قرار باغلاق الهيأة السياسية "وثيقة ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيد مقتدى الصدر يصدر قرار باغلاق الهيأة السياسية "وثيقة ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).