2021/07/15 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ترجمة

في اختراع مذهل ، ابتكر علماء أكثر حاصدات الطاقة على الجسم كفاءة في العالم ، حيث تمتاز هذه الحاصدات بقدرتها على تشغيل الأجهزة بالحصول على الطاقة الكهربائية من أطراف أصابع الانسان .

في سان دييغو ، اكتشف المهندسون في جامعة كاليفورنيا ، شريط رفيع ومرن يوضع على الجلد يمكن أن يولد ما يكفي من الكهرباء من عرق الشخص المرتديه لتشغيل الأجهزة القابلة للارتداء اضافةً الى اجهزة اخرى .

بالإضافة إلى توليد الكهرباء من العرق، يمكن لخلايا الوقود الحيوي الموجودة في الشريط الحصول على طاقة إضافية من ضغطات الأصابع الخفيفة من أنشطة مثل الكتابة أو العزف على البيانو.

وقال جوزيف وانج ، أستاذ الهندسة النانوية في جامعة كاليفورنيا في بيان نشرته وكالةthe independent " " وترجمته (بغداد اليوم ) : "نعتقد أنه يمكن استخدام هذا الاختراع في أي نشاط يومي يتضمن اللمس ، أي الأشياء التي نقوم بها عادةً أثناء المنزل أو أثناء مشاهدة التلفزيون أو تناول الطعام او العمل" .

واضاف، أن "هدف هذه الدراسه هو أن هذا الجهاز القابل للارتداء سيعمل بشكل طبيعي من أجلك وليس عليك حتى التفكير فيه وفي وجوده".

ووصف البروفيسور وانج وغيره من الباحثين في هذه الدراسة التفصيلية النظام بأنها "الكأس المقدسة" لحصادات الطاقة كونها لا تعتمد على أي مصادر طاقة خارجية غير منتظمة مثل ضوء الشمس أو الحركة.

توفر أطراف الأصابع المكان المثالي للشرائط ، حيث تحتوي على أعلى تركيز من الغدد العرقية مقارنة بأي مكان في جسم الإنسان ، حيث يمكن أن تصل معدلات التعرق على الإصبع إلى بضعة ميكرولتر لكل سنتيمتر مربع في الدقيقة ، هذا مهم مقارنة بالمواقع الأخرى في الجسم ، حيث تكون معدلات التعرق أقل بمقدار مرتين أو ثلاث مرات ".

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