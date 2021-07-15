2021/07/15 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، عن غلق قضايا فساد رغم وجود أدلة واضحة، مبينا أن مكافحة الفساد مجرد "ابرة تخدير" في العراق.وقال خشان، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مكافحة الفساد تعتمد على وسائل واضحة، وليس كما يحدث الان بانتقائية من خلال نظر قضايا دون اخرى بل هناك قضايا تغلق دون سبب، رغم وجود ادلة واضحة".وأضاف خشان، أن "مكافحة الفساد مجرد ابرة تخدير في العراق، وكل الاموال المسروقة لم يسترد منها شي رغم تحقيق مكاسب قضائية في اعتقال البعض ووجود ادلة كاملة وموضوعية عن سرقاتهم ونهبهم للمال العام".وأكد النائب المستقل، بالقول: "لايمكن ان تنجح عملية مكافحة فساد انتقائية في اجتثاث خطر يهدد الدولة العراقية"، مستدركا: "أن اهم عوامل نجاح اي حملة هي استعادة الاموال المنهوبة، هذا ما لم يحصل".

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