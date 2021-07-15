درجال: حصلنا على المبالغ المالية للتعاقد مع مدرب اجنبي

2021/07/15 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أنه حصل على المبالغ الملية من الحكومة العراقية للتعاقد مع مدرب اجنبي على مستوى عال.وقال درجال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أنه تحدث مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثناء اجتماع مجلس الوزراء وحصل على الضوء الأخضر للتعاقد مع مدرب اجنبي بمستوى عال لقيادة المنتخب في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.وبين أن المبالغ المالية الخاصة بعقد المدرب السابق السلوفيني كاتانيتش توفرت ومن المؤمل أن تحول إلى المدرب في غضون عشرة أيام مقبلة ومعها كتاب شكر وتقدير للجهود التي بذلها المدرب خلال فترة عمله وقيادة الفريق إلى التصفيات النهائية.وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد التعاقد مع مدرب قادر على تحمل مسؤولية المنتخب الوطني،داعيا المدربين المحليين والإعلام والجماهير الى مساندة المدرب من أجل تحقيق حلم العراقيين ببلوغ المونديال مرة أخرى.يشار إلى أن المدرب السابق السلوفيني كاتانيتش اعتذر رسميا عن تكملة المشوار وقيادة الفريق في التصفيات النهائية./انتهى

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