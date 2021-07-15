مكتبه الخاص : الصدر يغلق ابواب الهيأة السياسية ويعيّن نصار الربيعي والموصلي مستشارين

2021/07/15 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري ان السيد الصدر قراراً باغلاق الهيئة السياسية التيار الصدري، وتعيين الدكتور نصار الربيعي والشيخ محمد الموصلي مستشارين له.وقال بيان مقتضب للمكتب ، انه” نظرًا للظروف الراهنة وحرصًا على مصالح الشعب والوطن تقرر غلق الهيأة السياسية وتعيين الدكتور نصار الربيعي والشيخ محمد الموصلي مستشارين لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر./انتهى.

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