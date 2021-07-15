بعد معاناته من

2021/07/15 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقل الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو إلى مستشفى في ساو باولو، الأربعاء، بعد أن وجد الأطباء انسدادًا في الأمعاء.وقال بولسونارو على تويتر أن مشكلاته الطبية الحالية نتيجة محاولة اغتيال فاشلة عام 2018، عندما تعرض للطعن خلال تجمع انتخابي.

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