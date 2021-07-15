أوبك: الطلب على النفط سيعود كما قبل الجائحة في 2022

2021/07/15 | 18:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع تمسكت أوبك، اليوم الخميس، بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي للطلب العالمي على النفط فيما تبقى من 2021 وتوقعت أن يرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى ما يماثل معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في الصين والهند.وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري، إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4 بالمئة إلى 99.86 مليون برميل يوميا، بمتوسط يزيد على 100 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2022.وقالت أوبك في التقرير "في 2022، يفترض أن تحفز التوقعات القوية لنمو الاقتصاد العالمي إضافة إلى تحسن احتواء كوفيد-19 عبر تسريع برامج التطعيم والعلاج الفعال واكتساب المناعة الطبيعي، خاصة في الدول الناشئة والنامية، إلى جانب إجراءات الفحص المتواترة، استهلاك النفط العام القادم إلى مستويات مماثلة لما قبل الجائحة".يعكس التقرير ثقة أوبك في أن الطلب العالمي سيتعافى بقوة من الجائحة، مما يسمح للمنظمة وحلفائها بتخفيف جديد لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي طُبقت في 2020.وكان بعض المحللين قد توقعوا تسجيل الطلب على النفط ذروة في 2019.وقال تقرير أوبك إن متوسط الطلب في 2019 بلغ 99.98 مليون برميل يوميا.وأبقت أوبك أيضا على توقعها لنمو الطلب 5.95 مليون برميل يوميا في 2021.وتتوقع أوبك أن الطلب على النفط في الصين والهند سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة العام المقبل.وقالت إن الولايات المتحدة سيكون لها أكبر إسهام في نمو الطلب في 2022، غير أن استخدام الولايات المتحدة للنفط سيظل أقل بقليل من مستويات 2019.وقالت أوبك إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1 بالمئة العام المقبل من 5.5 بالمئة في 2021، وأن يظل مدعوما بتحفيز حكومي والتوقعات "تعتمد بشكل أساسي على التطورات المتعلقة بكوفيد-19".جرى تداول النفط دون 74 دولارا للبرميل بعد صدور تقرير أوبك.وارتفع السعر أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام بمساعدة تخفيضات إمدادات أوبك وحلفائها في إطار مجموعة أوبك+.أظهر التقرير زيادة إنتاج أوبك وتوقع المزيد من الإمدادات من المنافسين في 2022، بما في ذلك منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.اتفقت أوبك+ في نيسان على تخفيف تدريجي لتخفيضات الإنتاج من مايو أيار إلى يوليو تموز.وأظهر تقرير يوم الخميس أن إنتاج أوبك في يونيو ارتفع 590 ألف برميل يوميا إلى 26.03 مليون برميل يوميا.وتوقع التقرير زيادة 2.1 مليون برميل يوميا في المعروض من منافسي أوبك في 2022 مع تحفيز ارتفاع الأسعار الاستثمار.وتتوقع أوبك ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي 500 ألف برميل يوميا في 2022 بعد انكماش هذا العام.وسيحد الإنتاج الإضافي من نمو الطلب على خام أوبك العام المقبل، لكن أوبك ما زالت ترى أن العالم يحتاج إلى 28.7 مليون برميل يوميا من أعضائها، بزيادة 1.1 مليون برميل يوميا عن 2021، وهو يسمح نظريا بزيادة إنتاج أوبك.المصدر: رويترز

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