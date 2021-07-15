تزوير الحالة الصحية في السعودية تطيح بـ 122 متهما جديدا

2021/07/15 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، إضافة 122 شخصا جديدا إلى تحقيقها بشأن تعديل الحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا على التطبيق الخاص بذلك (توكلنا)، وذلك بطريقة غير نظامية.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، التي تعرف باسم النزاهة، أعلنت القبض على موظفين في وزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية بعدما رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن).

وبحسب الهيئة، فإن المتهمين، وعددهم آنذاك 12 شخصا، قاموا بـ"رفع البيانات بطريقة غير نظامية"، على تطبيق (توكلنا)، وذلك مقابل مبالغ مالية.

يذكر أن السعودية دشنت تطبيق توكلنا لتعقب المصابين والحد من تفشي كورونا.



وتقول الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إن التطبيق يعمل على تقديم البيانات ذات الصلة بحالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا، وقرابة 8 آلاف حالة وفاة.

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