تصريح من وزير الشباب حول قضيتي كاتانيتش ومنحة الطوارئ للمنتخب

2021/07/15 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بمنحة طوارئ للمنتخب الوطني بكرة القدم، لافتا إلى أن قضية مدربه سريتشكو كاتانيتش أصبحت من الماضي.

وقال درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم): "عقدنا ندوة نقاشية بشأن تحضيرات المنتخب الوطني المستقبلية، بحضور رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان وعدد من المدربين والشخصيات الرياضية والإعلامية، والمهتمين بالشأن الرياضي، فضلًا عن عدد من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام والوكالات والمواقع الاخبارية الالكترونية".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بتقديم منحة طوارئ للمنتخب الوطني بشكل عاجل كون المنتخب الوطني يستحق منا وقفة جادة، لا سيما وأنه وصل مرحلة مهمة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023".

وتابع، أن "قضية المدرب كاتانيتش باتت من الماضي، وعلينا الان التركيز على رسم خارطة طريق مستعجلة لاختيار المدرب المناسب للمنتخب".

وأوضح أن "المشكلة الرئيسة التي عصفت بالمنتخب هي عدم توفر الاموال ولكن بعد تعهد رئيس الوزراء بتقديم الاموال ستتجه الامور نحو الحلول الناجعة".

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