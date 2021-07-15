أمانة مجلس الوزراء تعلن أيام عطلة العيد

2021/07/15 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُحدد عطلة عيد الأضحى المبارك

تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك في يوم الأحد الموافق لـ ٢٠٢١/٧/١٨ وتنتهي في يوم السبت الموافق لـ ٢٠٢١/٧/٢٤، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة، يوم الأحد الموافق لـ ٢٠٢١/٧/٢٥.

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