2021/07/15 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان عطلة عيد الأضحى المبارك ستبدأ الاحد المقبل.وذكرت في بيان: ان عطلة عيد الأضحى المبارك ستبدأ في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/١٨ وتنتهي في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/٢٤، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة، يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة لمجلس الوزراء :عطلة العيد تبدأ الاحد المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة لمجلس الوزراء :عطلة العيد تبدأ الاحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).