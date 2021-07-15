خبراء يؤكدون تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.. إليكم الأسباب

2021/07/15 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحافظ الصين على النمو الاقتصادي وسط الجائحة، لكن معدل التعافي يتباطأ.إذ أعلنت الصين أن اقتصادها نما بنسبة 7.9٪ في الربع من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

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