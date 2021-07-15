أمانة مجلس الوزراء تُحدد عطلة عيد الأضحى

2021/07/15 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الامانة في بيان صحفي، “تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك في يوم الأحد الموافق لـ ٢٠٢١/٧/١٨ وتنتهي في يوم السبت الموافق لـ ٢٠٢١/٧/٢٤، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة، يوم الأحد الموافق لـ ٢٠٢١/٧/٢٥”.

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