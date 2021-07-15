2021/07/15 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي سبعة أيام بدءاً من الاحد المقبل

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