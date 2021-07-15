وزير صحة إقليم كردستان: اكتشاف عدد من الإصابات بمتحورة دلتا

2021/07/15 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان البرزنجي، عن تسجيل إصابات بمتحورة دلتا من فيروس كورونا في مدن الاقليم.

وأكد البرزنجي في تصريح ان الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت الى ضعفي ما كان يسجل في الأسابيع الماضية، مبينا ان الاختبارات والفحوص التي تم اجراؤها أظهرت عدة إصابات بالفيروس المتحور دلتا، وذلك بعد ان تمكنت صحة الإقليم من تأمين الاختبار الخاص بالكشف عن متحورة دلتا للفيروس كرونا، في حين حث الوزير المواطنين على المزيد من الحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية لتلافي الإصابة بالفيروس والمتحور شديد التفشي.

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