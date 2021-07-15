تسجيل 30 وفاة و 9337 إصابة جديدة في أحدث حصيلة محلية لضحايا فيروس كورونا

2021/07/15 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حافظت الحصيلة اليومية المحلية للإصابات بفيروس كورونا على مستوياتها المرتفعة مسجلة أكثر من تسعة آلاف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

البيان الخاص بالموقف الوبائي الذي أصدرته وزارة الصحة أشار الى تسجيل ثلاثين حالة وفاة جديدة، فضلا عن تسعة آلاف وثلاث مئة وسبع وثلاثين إصابة.

الى ذلك كشفت لجنة الصحة النيابية بأن أغلب المستشفيات العراقية بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى ولم تعد تحتمل مزيداً من مرضى كورونا، داعية الى حظر صحي لتفادي انهيار النظام الصحي في البلاد.

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