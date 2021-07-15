المكتب الخاص للصدر يعلن إغلاق الهيئة السياسية للتيار الصدري

2021/07/15 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إغلاق الهيئة السياسية للتيار، وتعيين نصار الربيعي ومحمد الموصلي مستشارين خاصين للصدر.

وأكد المكتب الخاص للصدر في بيان ان القرار جاء نظراً للظروف الراهنة وحرصاً على مصالح الشعب والوطن، مقدما الشكر لأعضاء الهيئة السياسية على ما بذلوه من جهود في الفترة السابقة والتزامهم بتوجيهات زعيم التيار.

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