بسبب ارتفاع درجات الحرارة 71 حريقاً كبيراً في جميع أنحاء الولايات المتحدة

2021/07/15 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني اندلع 71 حريقًا كبيرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات (NIFC).وقال المركز الوطني لمكافحة الحرائق، الخميس: “71 حريقًا كبيرًا أحرق 993,678 فدانًا في […]

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