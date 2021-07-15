الإطاحة بإرهابي مقرب لـ

2021/07/15 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

🔹كشفت معاونية شؤون الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، الخميس، عن تفاصيل العملية النوعية التي قام بها قسم استخبارات كركوك في المعاونية والذي أدى الى القاء القبض على إرهابي بارز مقرب مما يسمى بـ”والي العراق” في تنظيم “داعش” الإرهابي الذي قتل بعملية سابقة وثلاثة من الحراس الشخصيين للارهابي المذكور (والي العراق).

🔹وقالت المعاونية في بيان، إن قوة من معاونية شؤون الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي ( قسم استخبارات كركوك) وباسناد قوة من الفوج الخاص لقيادة عمليات كركوك شرق دجلة بالحشد الشعبي نفذت عملية نوعية ناجحة، تمكنت من خلالها من إلقاء القبض على ارهابي مقرب مما يسمى بـ”والي العراق” السابق والذي قتل بعملية سابقة وثلاثة من الحراس الشخصيين للوالي وذلك بعمليتين منفصلتين في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

🔹وأضافت، أن عملية إلقاء القبض جرت وفق مذكرة قضائية عقب جهد استخباري مكثف وحثيث من مديرية الاستخبارات العسكرية العامة .

🔹ودعت المعاونية المواطنين الى الابلاغ عن الخلايا الإرهابية أو عناصر الجريمة المنظمة عبر الاتصال بالرقم المجاني ٤٨١ وستبقى هوية المتصل طي الكتمان.

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