بورصة العراق تغلق على ارتفاع آخر بأسعار الدولار

2021/07/15 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أغلقت بورصة العراق، اليوم الخميس، على ارتفاع آخر بأسعار الدولار.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم) جاءت الأسعار كالتالي:

ــــ البيع 148500

ـــ الشراء 147500

وشهدت أسعار الدولار، ارتفاعاً في تعاملات بورصة العراق، صباح اليوم، مقابل الدينار العراقي.

وجاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل الدينار العراقي بـ 148.250‎ ديناراً.

أما سعر الشراء فقد جاء في تعاملات اليوم، بـ 147.250 ديناراً.

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