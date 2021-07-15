وزير الداخلية يلتقي محافظ واسط ويؤكد على تقديم الخدمات للمواطنين

2021/07/15 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي؛ على تقديم الخدمات للمواطنين.وذكرت الوزارة في بيان:" ان الغانمي التقى، اليوم، محافظ واسط محمد جميل المياحي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع التي تخص العمل الأمني والخدمي في المحافظة".وأكد وزير الداخلية على أن يكون هناك تواصل مستمر بين الوزارة والحكومات المحلية وتنسيق عالي المستوى لخدمة المواطن.من جانبه، قدم محافظ واسط، الشكر للوزير على اهتمامه الكبير في دعم الأمن والاستقرار في المحافظة./انتهى7

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