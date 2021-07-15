الصليب الاحمر الدولي : العراق وإيران يتبادلان رفات 47 جنديا

2021/07/15 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت منظمة الصليب الاحمر الدولي ان : العراق وإيران، تبادلا اليوم الخميس، رفات 47 من الجنود العراقيين والإيرانيين، الذين قضوا في حرب الثمانينيات.وذكرت في بيان، بأن : عملية التبادل، جرت تحت إشراف اللجنة، حيث أُعيد رفات 4 عراقيين و43 إيرانيا إلى بلادهم عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة البصرة .وأضافت اللجنة: : مر أكثر من 30 عاما على انتهاء النزاع المسلح بين العراق وإيران ولا تزال آلاف العائلات تجهل مصير أحبائها، سنواصل دعمنا للجهات المعنية في تقديم إجابات لهذه العائلات./انتهى3

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