2021/07/15 | 19:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. توجيهات وزير التعليم بخصوص الامتحانات النهائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/15 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. توجيهات وزير التعليم بخصوص الامتحانات النهائية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. توجيهات وزير التعليم بخصوص الامتحانات النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).